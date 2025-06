Avellino Aquino M5S affonda la maggioranza | Amministrazione nata zoppa oggi ne abbiamo solo la conferma

In un momento di grande turbolenza politica ad Avellino, il Consiglio comunale ha bocciato il Rendiconto 2024, segnando la debacle della giunta Nargi e rivelando l’instabilità dell’amministrazione. Tra le voci più critiche emerge Antonio Aquino, consigliere del Movimento 5 Stelle, che con fermezza denuncia una situazione ormai insostenibile. Con questa presa di posizione, si acuisce la crisi e si chiariscono i rischi per il futuro della città.

Nel giorno in cui il Consiglio comunale di Avellino ha bocciato il Rendiconto 2024, affondando di fatto la giunta Nargi in una crisi politica profonda, arriva anche la dura presa di posizione di Antonio Aquino, consigliere del Movimento 5 Stelle, tra le voci più critiche dell’opposizione. Con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, Aquino (M5S) affonda la maggioranza: «Amministrazione nata zoppa, oggi ne abbiamo solo la conferma»

In questa notizia si parla di: avellino - aquino - affonda - maggioranza

Avellino, Aquino (M5S) affonda la maggioranza: «Amministrazione nata zoppa, oggi ne abbiamo solo la conferma».

Avellino, Genovese entra in maggioranza: «Una nuova storia per la città» - «Un patto politico per curare insieme le sofferenze di Avellino e ampliarne la bellezza». Riporta ilmattino.it

Avellino, maggioranza Nargi in bilico: non bastano i voti del Pd se Festa sferra l'attacco - grazie ai voti dei consiglieri Antonella Coppola di "Siamo Avellino" e Rino Genovese capogruppo del Patto civico. Scrive ilmattino.it