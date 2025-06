Avanti un altro! | le anticipazioni di giovedì 19 giugno

Sei pronto a scoprire cosa riserva il finale di stagione di "Avanti un altro!"? Giovedì 19 giugno, su Canale 5, il game-show più divertente e imprevedibile della tv conclude la sua avventura in prime-time. Con Paolo Bonolis e Luca Laurenti protagonisti, due nuove puntate promettono risate, sorprese e sfide mozzafiato tra concorrenti impazienti di conquistare il titolo. Non perdere l'ultimo appuntamento: chi supererà le prove e rimarrà in gioco?

"Avanti un altro!": alla guida del game-show più bizzarro della tv, Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Le anticipazioni. Giovedì 19 giugno, su Canale 5, ultimo appuntamento in prime-time con " Avanti un altro! ". Alla guida del game-show più bizzarro della tv, Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nel corso della serata andranno in onda due nuove puntate, con interminabili file di concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Nel "salottino" moltissimi personaggi, tra cui lo Scienziato pazzo, l'Agente segreto, l'Idraulico, Horror, Fitness, XXXL, Nino Nero, Brasile e tanti altri.

