Autorità sistema portuale | al via bando per designare componente del comitato di gestione

Brindisi apre le porte a nuove opportunità nel settore portuale: il Comune ha lanciato un bando per selezionare il componente del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Un ruolo di grande importanza, che richiede competenza e passione, e che rappresenta un passo decisivo verso lo sviluppo sostenibile e strategico del porto. Se possiedi i requisiti, questa è la tua occasione per fare la differenza e contribuire al futuro della nostra città.

