Automotive Lombardia e regioni europee in pressing su commissione Ue per salvare il settore

Lombardia si schiera in prima linea, al fianco delle regioni europee, per salvaguardare il settore automotive in un momento cruciale. Con incontri strategici a Strasburgo e iniziative di pressione sulla Commissione Europea, l’obiettivo è rafforzare la competitività e i posti di lavoro, dimostrando che l’energia e la determinazione della Lombardia sono fondamentali per il futuro dell’industria europea. La partita è aperta e le sfide sono molte, ma la volontà di fare la differenza è ancora più grande.

(Adnkronos) – Prosegue il lavoro dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi per rendere la Lombardia sempre più protagonista in Europa. Una due giorni a Strasburgo di incontri istituzionali, tra cui una riunione con tutte le 40 regioni aderenti all’Automotive Regions Alliamce, in qualità di presidente europeo e bilaterali con il presidente della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Automotive, Lombardia e regioni europee in pressing su commissione Ue per salvare il settore

