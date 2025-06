Autobus ecco la linea 15 da La Cigna a La Leccia | le fermate e gli orari

La nuova linea 15, operativa dal 11 giugno, rivoluziona i collegamenti tra La Cigna e La Leccia, offrendo un servizio più rapido e diretto per i residenti. Con fermate strategiche come le Sorgenti, la Stazione e l’Ipercoop, questa linea sperimentale si propone di migliorare la mobilità del quartiere, rispondendo alle esigenze della comunità. Scopri le fermate e gli orari per usufruire al meglio di questa innovativa soluzione di trasporto pubblico. La novità è ormai pronta a cambiare il modo di muoversi in zona!

La nuova linea 15, partita in via sperimentale dall'11 giugno, collegherà in modo diretto le Sorgenti, la Stazione, l'Ipercoop, Salviano, il Distretto sanitario di via Impastato e La Leccia. "È stata progettata per rispondere alle reali esigenze del rione" sottolinea il consiglio di zona 1. La. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Autobus, ecco la linea 15 da La Cigna a La Leccia: le fermate e gli orari

