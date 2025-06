Auto sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma

Una notte insolita a Roma: un anziano di 80 anni ha attraversato la celebre scalinata di Trinità dei Monti con la sua Mercedes, arrivando fino a piazza di Spagna. Un gesto che ha lasciato tutti sbalorditi e ha attirato l’attenzione delle autorità. Il video diffuso dalla polizia locale documenta il coraggio e l’audacia di questa incredibile discesa. La vicenda si è conclusa con una denuncia: ecco cosa è successo realmente.

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2025 un uomo di 80 anni ha percorso buona parte della scalinata di Trinità dei Monti a Roma con la sua Mercedes Classe A arrivando quasi in piazza di Spagna. Nel video diffuso dalla polizia locale di Roma Capitale la discesa lungo i gradini dell'auto. Il guidatore è stato denunciato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma

Ha percorso con l'auto un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, al centro di Roma. Al volante un anziano di 80 anni. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia della polizia locale in servizio di vigilanza nella piazza. È accaduto nella notte intorno alle 4. Vai su Facebook

#Roma, con l’auto giù da scalinata Trinità dei Monti: soccorso anziano Vai su X

