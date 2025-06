Auto in fiamme ad Avellino intervengono i Vigili del Fuoco

Un episodio inquietante si è verificato questa mattina ad Avellino, quando un’auto in fiamme ha rischiato di diventare una tragedia su strada. Intervenuti tempestivamente, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona, assicurando che nessuno si facesse male. Un intervento rapido e professionale che dimostra ancora una volta l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine. La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta.

Poche ore dopo, intorno alle 08:40, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Cammarota, nella zona Valle di Avellino, per un'autovettura in fiamme mentre era in marcia. L'allarme è stato lanciato dalla Polizia Stradale. Alla guida del mezzo vi era un uomo che, al momento dell'arrivo della squadra, era già fuori dall'auto. L'incendio è stato domato rapidamente e l'area è stata messa in sicurezza. Anche in questo caso non si registrano feriti.

