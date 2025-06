Auto in fiamme a Rione Valle | attimi di paura ad Avellino

Auto in fiamme a Rione Valle: attimi di paura ad Avellino. Un incendio improvviso ha distrutto un’automobile, scatenando il panico tra i residenti. Le fiamme, rapide e violente, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere al sicuro la zona. La comunità si interroga sulle cause di questo episodio. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli esclusivi su questa vicenda allarmante.

Un'autovettura è andata completamente distrutta a causa di un incendio scoppiato nel quartiere Rione Valle, ad Avellino, pochi minuti fa. Le fiamme hanno avvolto il veicolo in pochi minuti, generando allarme tra i residenti. Intervento immediato dei Vigili del Fuoco Sul posto sono giunti.

