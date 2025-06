Auto fuori controllo sulla Statale | in due al pronto soccorso

Un incidente spettacolare e improvviso ha scosso la Statale 249 Tempesta di Nago Torbole, coinvolgendo un’auto fuori controllo che, dopo un’uscita di strada autonoma, si è schiantata contro i dissuasori in cemento. Due persone sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso, mentre le cause del sinistro sono ancora da chiarire. La scena ha lasciato tutti senza parole, evidenziando quanto sia cruciale la sicurezza alla guida.

Un’uscita di strada autonoma e poi l’impatto violento contro i dissuasori in cemento a bordo carreggiata: è la dinamica del sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, sulla Statale 249 Tempesta di Nago Torbole. L’auto, che procedeva in direzione della provincia di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Auto fuori controllo sulla Statale: in due al pronto soccorso

In questa notizia si parla di: auto - statale - fuori - controllo

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - In un episodio di guida spericolata, un'auto ha fatto il suo tragitto contromano su una statale, zigzagando tra le vetture.

San Benedetto, auto fuori controllo centra aiuola e palo sulla Statale Vai su X

https://www.primatv.tv/mascali-incidente-sulla-statale-auto-fuori-controllo-si-schianta-contro-un-cancello/ Vai su Facebook

?? Auto fuori controllo sulla Statale: in due al pronto soccorso; San Benedetto, auto fuori controllo centra aiuola e palo sulla Statale; Auto fuori controllo sulla Regina si schianta contro il muro: ferito un 21enne.

San Benedetto, auto fuori controllo centra aiuola e palo sulla Statale - L'incidente all'altezza del distributore IP di corso Mazzini: necessario l'intervento di vigili del fuoco e polizia ... Si legge su lanuovariviera.it

Auto fuori controllo si ribalta tra Sant’Agata e Torrenova: perde la vita un 38enne - per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il terrapieno nella corsia opposta e ... Come scrive messina.gazzettadelsud.it