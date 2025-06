Auto contro moto sulla Provinciale ad Abbadia | ferito un 24enne

Un grave incidente si è verificato oggi sulla Provinciale 72 ad Abbadia Lariana, coinvolgendo un'auto e una moto. Il sinistro, avvenuto nei pressi della svolta per l’ingresso del Parco Ulisse Guzzi, ha causato il ferimento di un giovane di 24 anni. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza di questa strada spesso teatro di incidenti. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rafforzare le misure di tutela e prevenzione.

