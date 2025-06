Aumento dei prezzi della benzina | effetto della guerra tra Israele e Iran

L’incertezza geopolitica tra Israele e Iran sta scuotendo i mercati energetici, facendo crescere i prezzi della benzina. Secondo l’Osservatorio prezzi del Ministero, il costo della benzina self service ha raggiunto 1,714 euro al litro, con un aumento lieve ma significativo. Questa escalation si riflette anche sul diesel, che si attesta a 1,614 euro. Con questo scenario in evoluzione, le imprese e i consumatori devono prepararsi a nuove sfide legate ai rincari energetici.

Crescono i prezzi della benzina con il balzo del prezzo del petrolio legato alla guerra tra Israele e Iran. Secondo i dati elaborati dalla Staffetta sulle medie dell''Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy il prezzo della benzina self service sale a 1,714 euro al litro (+7 millesimi, compagnie 1,721, pompe bianche 1,700), il diesel self service sale a 1,614 euro al litro (+8, compagnie 1,623, pompe bianche 1,597). Salgono anche i prezzi della benzina servito che si vende a 1,853 euro al litro (+7, compagnie 1,897, pompe bianche 1,769) e del il diesel servito che è scambiato a 1,753 euro al litro (+7, compagnie 1,799, pompe bianche 1,666). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aumento dei prezzi della benzina: effetto della guerra tra Israele e Iran

