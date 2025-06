Aumenti stipendiali per la pubblica amministrazione | al Ministero dell’Istruzione e del Merito 4,95 milioni di euro

Il settore pubblico si prepara a un importante passo avanti: con un investimento di 495 milioni di euro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia aumenti salariali significativi. La recente delibera del Governo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, segna l'inizio di una riforma ambiziosa volta a migliorare le condizioni dei dipendenti pubblici. Questa prima tranche di fondi rappresenta solo l'inizio di un percorso volto a valorizzare il lavoro degli operatori della pubblica amministrazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno, ha definito la ripartizione di 153,8 milioni di euro destinati all'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni centrali. L'intervento rappresenta una prima tranche dei 190 milioni complessivi stanziati dal decreto-legge 14 marzo 2025 per incrementare gli stipendi dei dipendenti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

