Aumenti stipendi PA in Gazzetta Ufficiale | 4,95 milioni al Ministero dell’Istruzione DPCM

Finalmente, un passo importante per valorizzare il lavoro dei dipendenti pubblici: con l’approvazione degli aumenti stipendi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito riceve 4,95 milioni di euro per ridurre le disparità e migliorare le condizioni retributive. Questa misura rappresenta un segnale concreto di attenzione e riconoscimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, promuovendo equità e motivazione tra i lavoratori. Un cambiamento che influenzerà positivamente il settore e la qualità dei servizi pubblici.

Approvati gli aumenti per gli stipendi della Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito riceve 4,95 milioni di euro per armonizzare i trattamenti economici accessori, riducendo le disparità retributive tra i vari dicasteri. La nuova misura pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gigno 2025. La ripartizione dei fondi per i ministeri Il recente decreto . Aumenti stipendi PA in Gazzetta Ufficiale: 4,95 milioni al Ministero dell’Istruzione DPCM . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

