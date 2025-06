Aumentano i casi di colera nel mondo l’appello di Oms

L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un allarme urgente: i casi di colera sono in crescita in tutto il mondo, con oltre 2.700 vittime dall'inizio dell'anno e un miliardo di persone a rischio nelle zone più vulnerabili. Le frontiere permeabili e la scarsa consapevolezza alimentano la diffusione, rendendo il problema sempre più urgente. È fondamentale agire subito per contenere questa minaccia sanitaria che riguarda tutti noi.

Un miliardo di persone vivono in zone rischio: è l'appello di Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di oltre 2.700 morti dall'inizio dell'anno. A fare la differenza sono le aree geografiche: "Si registra un aumento del rischio di trasmissione transfrontaliera, alimentato da confini permeabili, sorveglianza inadeguata e scarsa consapevolezza nelle comunità", scrive l'Oms. Oms lancia allarme colera: aumentano i casi. L'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) riporta che a maggio si è registrato un aumento dei casi: 52.589 contagi, in aumento del 35% rispetto ad aprile.

