Attraversa la strada in bicicletta a Lodi e viene travolto da un'auto | Franco Abba muore 2 giorni dopo in ospedale

Una tragedia scuote la comunità di Lodi: Franco Abba, vittima di un incidente in bicicletta, ha perso la vita due giorni dopo essere stato investito da un’auto. La sua scomparsa rappresenta una dolorosa perdita e riaccende il dibattito sulla sicurezza sulle strade. Continua a leggere per approfondire questa triste vicenda e riflettere sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Franco Abba è deceduto nel pomeriggio del 17 giugno all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 15 giugno era stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada in bici a Lodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

