Atto dovuto indagare i poliziotti Falso | i pm lo fanno per interesse

Una recente accusa di omicidio colposo rivolta agli agenti coinvolti nel tragico episodio del brigadiere Legrottaglie ha acceso un acceso dibattito. Le indagini sui poliziotti falsi e sulle scelte dei pm sollevano dubbi sulla loro reale motivazione: interesse o giustizia? In un sistema sotto scrutinio, le maglie della verità si restringono, e l’attesa di chiarezza resta febbrile. Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa intricata vicenda.

Polemiche dopo l’accusa di omicidio colposo a carico degli agenti che hanno sparato al killer del brigadiere Legrottaglie. I magistrati devono agire solo se il verbale è lacunoso, ma non vogliono essere tacciati di inerzia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Atto dovuto» indagare i poliziotti. Falso: i pm lo fanno per «interesse»

