Attivisti per la Palestina salgono sul palco al concerto dei Fontaines DC | Fermiamo Netanyahu | VIDEO

Durante il concerto dei Fontaines DC alle Sequoie Music Park, un gruppo di attivisti ha salito sul palco per lanciare un messaggio urgente: fermare Netanyahu e le violenze in Palestina. Con coraggio e determinazione, hanno mostrato una bandiera palestinese, attirando l’attenzione di tutti. Un gesto che ha acceso il dibattito e sottolineato come la musica possa essere anche un potente veicolo di solidarietà e protesta. La scena rimarrà impressa come esempio di impegno civile e passione per i diritti umani.

Un gruppo di attivisti è salito sul palco delle Sequoie Music Park, poco prima dell’inizio del concerto sold-out dei Fontaines DC, martedì sera nel parco delle Caserme Rosse. Due manifestanti ha mostrato una bandiera della Palestina e ha condannato le azioni militari che Israele sta conducendo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Attivisti per la Palestina salgono sul palco al concerto dei Fontaines DC: "Fermiamo Netanyahu" | VIDEO

