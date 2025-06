Atti sessuali con un minorenne | arrestato dalla Polizia

Un grave episodio scuote la comunità di Salerno: un arresto per atti sessuali con un minorenne ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Mentre si rispettano i principi di presunzione di innocenza, questa notizia evidenzia l’importanza di tutelare i diritti e la sicurezza dei più vulnerabili. La giustizia farà il suo corso, garantendo risposte chiare e ferme.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che, nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di P.S. di Sarno, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di D.S. (classe 2000), gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne aggravato, commesso nei confronti di un tredicenne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atti sessuali con un minorenne: arrestato dalla Polizia

In questa notizia si parla di: polizia - atti - sessuali - minorenne

Milano Marittima, atti vandalici nei bagni. E la Polizia in stazione rimanda a casa le gang - A Milano Marittima, nella notte tra sabato e domenica, atti vandalici ai danni del bagno Ippocampo 277 hanno provocato danni e sdegno.

Cittadino pakistano, resosi responsabile di atti sessuali con minorenne, accompagnato presso un C.P.R. dalla Polizia di Stato; Faentina: atti sessuali con una 13enne, arrestato 61enne; L'uomo di 61 anni beccato in auto con una ragazzina di 14: polizia sul posto, finisce male.

Roma, abusi su minorenne a casa di chi lo ospitava: 30enne arrestato - L'uomo è stato rintracciato in Canada, dove si era trasferito da qualche mese per lavoro, e poi espulso in Italia. Da tg24.sky.it

Roma, abusi sul figlio minore della coppia che lo ospitava, arrestato 30enne - E' stato rintracciato dall'Interpol e riportato in Italia ... rainews.it scrive