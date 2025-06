Attese oltre 80mila persone per i due concerti di Vasco Rossi istituiti due treni notturni speciali

Per facilitare l’afflusso di oltre 80.000 fan attesi ai concerti di Vasco Rossi, sono stati istituiti due treni notturni speciali, offrendo un’opzione comoda e sicura per vivere al massimo questa indimenticabile esperienza musicale. Con un’organizzazione pensata per rendere il viaggio altrettanto emozionante quanto lo spettacolo, si prevede che molti partecipanti sceglieranno questa soluzione innovativa, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.

In occasione dei due concerti di Vasco Rossi, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 presso lo stadio "F. Scoglio" di San Filippo in questo Capoluogo, a cui si prevede parteciperanno circa 40.000 spettatori per ciascuna giornata, di cui molti utilizzeranno i mezzi di trasporto.

