Attese oltre 80mila persone per i due concerti di Vasco Rossi istituiti due treni notturni speciali

Per facilitare l’afflusso di oltre 80.000 fan e ridurre il traffico, sono stati istituiti due treni notturni speciali per i concerti di Vasco Rossi a San Filippo. Un’iniziativa pensata per garantire sicurezza, comodità e un’esperienza indimenticabile ai partecipanti, che potranno vivere al massimo questa grande festa musicale senza preoccupazioni. Scopriamo insieme come i trasporti innovativi renderanno questo evento ancora più memorabile.

In occasione dei due concerti di Vasco Rossi, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 presso lo stadio "F. Scoglio" di San Filippo in questo Capoluogo, a cui si prevede parteciperanno circa 40.000 spettatori per ciascuna giornata, di cui molti utilizzeranno i mezzi di trasporto.

