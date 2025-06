Attacco di Israele serie di esplosioni in alcune zone di Teheran Colpiti siti di produzione di centrifughe

In un clima di crescente tensione internazionale, Israele ha lanciato una serie di attacchi mirati nei pressi di Teheran, colpendo siti strategici legati al programma nucleare iraniano. Le esplosioni segnalate nella capitale sono un chiaro segnale di escalation nel confronto tra le due potenze, con implicazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri regionali e globali. Ma cosa potrebbe succedere ora?

Israele sta conducendo una serie di attacchi nell'area di Teheran, afferma l'Idf. Sono state segnalate esplosioni in alcune zone della capitale iraniana, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da media internazionali. Le Forze di difesa israeliane, inoltre, affermano di aver colpito i siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi dell'Iran.

Iran: media, 63 feriti in Israele dopo attacco Teheran, due in condizioni serie

Nella notte l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme.

