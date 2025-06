Attacco all' Iran il Regno Unito valuta supporto militare agli Usa

In un clima di crescente tensione internazionale, il Regno Unito si prepara a valutare un potenziale supporto militare agli Stati Uniti in caso di attacco all’Iran. La riunione del COBRA, presieduta dal Primo Ministro Keir Starmer, segnerà un passo cruciale in questa delicata fase diplomatica, con l’eventuale accesso alla base di Diego Garcia sul tavolo. La posta in gioco è alta: scopriamo i possibili sviluppi di questa intricata situazione.

La Gran Bretagna sta valutando la possibilità di fornire supporto militare qualora Trump ordinasse un attacco all'Iran. Il primo ministro Keir Starmer presiederà oggi una riunione del Cobra: gli Stati Uniti potrebbero richiedere l'accesso alla base di Diego Garcia, dove spesso sono schierati. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Attacco all'Iran, il Regno Unito valuta supporto militare agli Usa

In questa notizia si parla di: attacco - iran - supporto - militare

