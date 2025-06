Attacchi hacker in Italia 165 crimini al mese Il doppio del 2023

In Italia, gli attacchi hacker sono in costante crescita: ogni mese si registrano almeno 165 crimini informatici, il doppio rispetto al 2023. Una minaccia che mette a rischio aziende, cittadini e istituzioni, richiedendo maggiore attenzione e misure di sicurezza efficaci. Scopriamo insieme come proteggere i nostri dati e prevenire queste insidie digitali, perché la sicurezza online è un investimento fondamentale per il nostro futuro digitale.

Ogni mese si registrano almeno 165 crimini su internet di natura amministrativa ed economica. Servizio di Letizia Davoli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Attacchi hacker, in Italia 165 crimini al mese. Il doppio del 2023

