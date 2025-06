Attacchi all' Iran appello dei Bowland | No alla guerra

Gli attacchi recenti all'Iran hanno acceso un grido di pace da parte degli I Bowland, il trio fiorentino che da anni si batte contro le ingiustizie. Attraverso il loro messaggio su Instagram, ricordano la sofferenza del popolo iraniano e invitano alla riflessione: la guerra non è mai la risposta. È il momento di unirsi per promuovere dialogo, comprensione e speranza, perché solo così possiamo costruire un futuro più giusto e pacifico.

I Bowland lanciano un appello per la pace dopo gli attacchi all'Iran da parte di Israele. Lo fanno tramite la loro pagina Instagram, ricordando le continue sofferenze del popolo iraniano sul quale già pesava da decenni il regime. Il trio, fiorentino di adozione, anche in passato si è schierato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it