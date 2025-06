ATP Queen’s 2025 | Draper rimonta e va ai quarti avanti anche Rune

Una giornata intensa al Queen’s si conclude con drammi e sorprese, tra rimonte epiche e giovani promesse che avanzano. Jack Draper, il talento di casa, sfiora l'impresa, mentre Rune mostra carattere e determinazione. Un torneo ricco di emozioni, che promette ancora grandi battaglie. La scena è pronta per i quarti, dove i protagonisti daranno il massimo: il sogno è ancora vivo e pronto a scrivere nuove pagine di storia.

Finisce una giornata davvero molto lunga al Queen's, per l'ATP 500 che si gioca in uno dei club più esclusivi e conosciuti di Londra. Tutti sull'arena oggi intitolata a Andy Murray per degli ottavi di finale dalle alterne emozioni. Nella parte bassa del tabellone rischia tantissimo Jack Draper: l'idolo di casa, che proprio qui nel 2021 ebbe modo di rivelarsi (a spese di Sinner) va sotto di un set, manca due match point nel terzo sul 5-4, ma riesce a mettere insieme il necessario per il successo al tie-break decisivo. Per lui ci sarà Brandon Nakashima: l'americano esce vittorioso dall'unica sfida non terminata in tre parziali, che comunque vive di due set molto duri contro Dan Evans, l'altro giocatore di casa (con ben altra storia rispetto a Draper, in tutti i sensi).