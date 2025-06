Atp Halle erba amara per Paolini | Jabeur vince facile in due set

Una giornata amara al ATP Halle e nel WTA Berlin Open: Jasmine Paolini si confronta con una sfida difficile e lascia il campo sconfitta, mentre Ons Jabeur conferma il suo dominio vincendo agevolmente. L’emozione del tennis si mescola alla dura realtà delle competizioni, ma ogni partita è un passo nel percorso verso la vetta. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro per queste protagoniste.

Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel Wta 500 «Berlin Tennis Open». La 29enne di Bagni di Lucca, n.5 del ranking, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto per 6-1 6-3, in poco piĂą di un’ora e un quarto di partita, alla tunisina Ons Jabeur, n.61 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023), ripescata in tabellone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp Halle, erba amara per Paolini: Jabeur vince facile in due set

