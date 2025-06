ATP Halle 2025 Zverev sfiderà Sonego Medvedev ai quarti

Sul prato di Halle, il tennis si infiamma con grandi sfide e sorprese. Alexander Zverev si impone con autorità nel suo debutto, mentre Sonego si prepara a sfidare il tedesco sulla sua terra natale. La scena è pronta per emozioni intense, e il torneo ATP 500 promette di regalare ancora molto spettacolo. Resta con noi per scoprire chi salirà più in alto nel percorso verso il trionfo.

Buona la prima per Alexander Zverev nel torneo ATP 500 di Halle. Sull’erba di casa, il tennista tedesco ha vinto all’esordio, superando nettamente in due set l’americano Marcos Giron con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La testa di serie numero due affronterà ora agli ottavi Lorenzo Sonego, che ieri ha battuto un altro tedesco Jan-Lennard Struff. Esordio vincente anche per Karen Khachanov. Il russo ha sconfitto il belga Zizou Bergs, reduce dalla finale di ‘s-Hertogenbosch, in due set per 7-5 6-3 e adesso se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime. Si è delineato anche il primo quarto di finale del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle 2025, Zverev sfiderà Sonego. Medvedev ai quarti

L'ITALIA FA 3 SU 3 AD HALLE! Dopo le vittorie di Cobolli e Sinner, anche Songo partecipa alla festa! Lorenzo batte il padrone di casa Struff in due set e si prende gli ottavi di finale! Sfiderà il vincente di Zverev-Giron Vai su Facebook

