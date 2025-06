Atp Halle 2025 il programma di oggi | gli italiani in campo e dove vederlo

Oggi a Halle torna il grande tennis con l’ATP Halle 2025, portando in campo gli italiani pronti a fare la differenza. Dalla vittoria di Jannik Sinner agli incontri di doppio con Bolelli e Vavassori, il torneo promette emozioni e sfide avvincenti. Vuoi scoprire dove seguire tutte le partite e tifare i nostri campioni? Continua a leggere per non perdere neanche un colpo!

Si torna in campo oggi a Halle, in Germania, per l'Atp Halle 2025 di tennis. Nel pomeriggio attesa per il match di doppio che vedrà protagonista la coppia azzurra Bolelli-Vavassori. Ieri l'esordio vittorioso per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, che ha sconfitto in due set il tedesco Yannick Hanfmann, per 7-5, 6-3 in un'ora e 31 minuti di gioco. Al prossimo turno, ottavi di finale, Sinner affronterà Aleksandr Bublik, il russo naturalizzato kazako che l'altoatesino ha sconfitto nei quarti di finale al recente Roland Garros.

