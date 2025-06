Atomica o armi chimiche dietro le minacce dell’Iran? L’analisi di D’Anna

Le minacce nucleari di Teheran risvegliano timori e tensioni globali, alimentando il timore di un conflitto imminente. La possibilità che l’Iran disponga già di armi atomiche pronte all’uso contro Israele solleva domande cruciali sulla sicurezza internazionale. In questo scenario incerto, la strategia diplomatica e le scelte politiche diventano decisive per evitare una crisi devastante. Ma cosa potrebbe succedere se le tensioni esplodessero in un confronto aperto?

Bomba atomica iraniana giĂ disponibile e in procinto di essere lanciata contro Israele con un missile balistico? In termini strategico diplomatici è la persistenza dell’incubo nucleare di Teheran ad allarmare il Pentagono e l’intelligence Usa e a motivare la possibile imminente decisione del presidente di affiancare Israele ed attaccare il regime degli aytollah. Nella realtĂ , imprecando per la Casa Bianca Trump non farebbe che chiedere ai vertici della sicurezza nazionale: “Possibile che abbiano anticipato talmente i tempi ed abbiano assemblato in qualche modo un ordigno nucleare”? E la risposta piĂą o meno arzigogolata sarebbe: “Non possiamo escluderlo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Atomica o armi chimiche dietro le minacce dell’Iran? L’analisi di D’Anna

