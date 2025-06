ATO unico regionale per il servizio idrico | il Presidente Luca Di Stefano accoglie con favore la proposta di legge

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, accoglie con entusiasmo la proposta di legge regionale n. 206 del 12 maggio 2025, che mira a creare un Ambito Territoriale Ottimale unico per il servizio idrico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e uniforme delle risorse idriche in tutta la regione, garantendo servizi più affidabili e sostenibili per i cittadini. La regione si prepara così a un futuro più responsabile e collaborativo nel settore idrico.

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha espresso il proprio pieno sostegno alla proposta di legge regionale n. 206 del 12 maggio 2025, che prevede l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico regionale per il servizio idrico ed è firmata dai consiglieri.

