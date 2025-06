nelle pieghe invisibili dell’anima, rivelando atmosfere sospese e significati sottili nel simbolismo metafisico di Reham Khaddam. Attraverso le sue opere, si aprono finestre su un mondo interiore fatto di emozioni nascoste e pensieri inespressi, invitandoci a riflettere sulle nostre vulnerabilità più profonde e sui misteri che ci definiscono. Alcuni artisti hanno la speciale capacità di insinuarsi…

Molto spesso nell’osservazione della quotidianità si svelano tutte le sensazioni, i pensieri segreti, i sentimenti inconfessati che appartengono all’essere umano contemporaneo e da cui quest’ultimo viene sopraffatto nell’istante esatto in cui pensa di non doversi proteggere dall’esterno, durante quel momento di distrazione in cui le barriere difensive spontaneamente si abbassano. Alcuni artisti hanno la speciale capacità di insinuarsi esattamente in quelle pieghe segrete, rivelando le espressioni più intense che mettono in connessione i protagonisti ritratti con la loro profonda interiorità riuscendo ad ampliare i significati e decontestualizzando le ambientazioni per sottolineare l’universalità del sentire che in fondo appartiene a tutti gli esseri umani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it