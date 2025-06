Atletico Ascoli | costruzione della squadra parte dai difensori

Si parte dai difensori nella costruzione del nuovo Atletico Ascoli. Come scritto nei giorni scorsi c'è da risolvere il nodo del portiere perché Thomas Pompei dal 30 giugno tornerà al Cosenza per fine prestito. Originario di Monteprandone e cresciuto nel settore giovanile della Sambenedettese, è tornato ad agosto all'Atletico Ascoli in prestito secco. Poi ci sarà da valutare la posizione del capitano Matteo D'Alessandro e quella degli altri due difensori esperti della compagine di Mister Simone Seccardini: Leonardo Nonni e Federico Mazzarani. Mazzarani che il 1° luglio compirà 25 anni, è il calciatore che lo scorso anno ha totalizzato più presenze di tutti con 33 gare disputate per complessivi 2.

