Atletica Virtus | Successi in Serie A Oro con Ojeli e Orlando in Oro

L’Atletica Virtus continua a scrivere pagine di grande successo, confermandosi tra le grandi del panorama nazionale. Dopo un entusiasmante campionato a Brescia, la squadra maschile ha conquistato la permanenza in Serie A Oro, raggiungendo il secondo miglior risultato di sempre. Tra emozionanti podi e prestazioni da ricordare, Emmanuel Ifeanyi Ojeli e Roberto Orlando hanno brillato con due medaglie d’oro che rafforzano la loro eccellente tradizione di vittorie. Un risultato che fa sognare e promette ancora grandi traguardi...

Ancora importanti successi per l' Atletica Virtus. La squadra maschile a Brescia, conquista la permanenza in serie A Oro al termine di due giorni che l'hanno vista chiudere a 127 punti e al 7° posto della classifica generale che costituisce il secondo miglior risultato di sempre. Ben in cinque sono arrivati sul podio: Emmanuel Ifeanyi Ojeli, oro nella gara regina dei 100 metri con il tempo di 10"36, Roberto Orlando oro nel giavellotto con la misura di 76.28, Vincenzo Vicerè argento nel salto con l'asta con 4.95 e Stefano Sottile, atleta olimpionico in prestito, secondo nel salto in alto con 2.18.

