Atletica Endas Cesena brilla ai Campionati di Società e Regionali

L’Atletica Endas Cesena sta vivendo un momento di grande splendore, confermato dai successi ai campionati di società e regionali dello scorso fine settimana. Ad Ancona e Castelnovo ne’ Monti, le atlete cesenati hanno dimostrato talento, determinazione e spirito di squadra, portando a casa risultati eccellenti. Il loro impegno continua a scrivere pagine di successo nello sport, ispirando tutta la comunità e promettendo ancora molte emozioni da qui a fine stagione.

Continua il buon momento dell’ Atletica Endas Cesena, che lo scorso fine settimana si è messa in evidenza su due fronti, ad Ancona e a Castelnovo ne’ Monti. Nella città dorica in particolare, sabato 14 e domenica 15 giugno si è disputata la finale nazionale dei Campionati di Società Assoluti femminili di Serie B, con la squadra cesenate al via da outsider: le ragazze erano infatti entrate in finale con il tredicesimo punteggio tra le società qualificate. Ma la pista ha raccontato un’altra storia: al termine delle due giornate, l’Endas ha scalato la classifica fino all’undicesima posizione, recuperando quindi due posti e confermando una crescita solida e costante del gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it