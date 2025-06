Atletica emergenza 4×100 per l’Italia agli Europei a squadre Quartetto da reinventare senza Jacobs e Melluzzo

L’Italia dell’atletica si trova di fronte a una sfida cruciale agli Europei a squadre di Madrid, dal 26 al 29 giugno. La rinuncia di Jacobs e i problemi di salute di Melluzzo costringono il team a reinventarsi, mettendo alla prova la loro forza e resilienza. Senza i soliti punti di riferimento, il quartetto da mettere in pista sarà un vero banco di prova per dimostrare il valore emergente dell’atletica italiana.

Emergenza in casa Italia in vista degli Europei a squadre, in programma a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno: la decisione di Marcell Jacobs di riprogrammare i propri impegni agonistici dopo l'opaca prestazione offerta ieri a Turku e i problemi fisici riscontrati da Matteo Melluzzo metteranno indubbiamente in difficoltà il DT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo nella definizione del quartetto che correrà la 4×100 tra una decina di giorni in terra iberica. Già a inizio maggio si era dovuto fare a meno del ribattezzato Messia dell'atletica tricolore, ma era stato proprio lo sprinter siciliano a offrire una certa garanzia e a contribuire alla qualificazione della staffetta ai Mondiali attraverso le World Relays (38.