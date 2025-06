Atletica Avis Macerata | Promozione in Argento per le Donne Bronzo per gli Uomini

Un fine settimana ricco di successi per l’Atletica Avis Macerata, che celebra due promozioni storiche: le donne conquistano il passaggio in Argento e gli uomini sfiorano la vittoria, salendo in Bronzo. Questi risultati testimoniano la forza, il talento e il duro lavoro della società del capoluogo, pronti a scrivere nuove pagine di gloria nella prossima stagione. Un traguardo che rende orgogliosi atleti, allenatori e tifosi, spinti dalla passione per la vera eccellenza sportiva.

Festeggia due volte l’Atletica Avis Macerata: la squadra femminile si piazza al terzo posto nella nella finale Bronzo a La Spezia e con questo risultato è promossa alla finale Argento del prossimo anno, nella finale B di Ancona i maschi sfiorano la vittoria che rimane a mezzo punto e salgono a loro volta in Bronzo. Un fine settimana molto positivo per la società del capoluogo che ha ottenuto brillanti risultati a testimonianza della validità dei gruppi. Per l’Avis Macerata femminile l’obiettivo viene raggiunto a La Spezia con tre vittorie individuali e in particolare la doppietta della mezzofondista Eleonora Vandi che si impone nei 1500 in 4’29“90 per poi concedere il bis negli 800 con 2’07“91. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Avis Macerata: Promozione in Argento per le Donne, Bronzo per gli Uomini

In questa notizia si parla di: avis - macerata - bronzo - atletica

Straordinaria Kelly Doualla a Brescia. La quindicenne atleta della Cus Pro Patria Milano Atletica corre i 100 metri con il tempo di 11"37 (+1.6) nuovo primato italiano U20. Bravissima Kelly..!!! Vai su Facebook

Avis Mc promossa, Tam vince ad Ancona!; Atletica Avis Macerata e Sacen Corridonia, weekend d’oro ai Campionati italiani; Societari: weekend tricolore, Ancona per la finale B.

Atletica Avis Macerata: Promozione in Argento per le Donne, Bronzo per gli Uomini - La squadra femminile dell'Atletica Avis Macerata conquista la finale Argento, mentre i maschi salgono in Bronzo. Segnala sport.quotidiano.net

CdS weekend tricolore, Ancona per la finale B - In arrivo il fine settimana in cui l’atletica si trasforma da sport individuale in disciplina di squadra. fidal.it scrive