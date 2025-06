Atalanta | nessuna fretta di vendere Lookman e Ederson Napoli e Juventus interessate

L'Atalanta si conferma riluttante a sciogliere i nodi della propria rosa, mantenendo una posizione ferma sulle proprie strategie di mercato. Con Napoli e Juventus che si rifanno vivi per Lookman ed Ederson, le trattative sono in fermento, ma la società bergamasca non ha fretta di cedere i propri talenti. In un contesto di grandi opportunity, resta da capire se i nerazzurri sapranno giocare bene le proprie carte e trarre il massimo da questa situazione.

L' Atalanta non ha fretta di fare mercato. E non ha alcuna fretta, eventualmente, di vendere. I rumors danno il Napoli pronto all'assalto per Ademola Lookman, valutato dalla dirigenza nerazzurra intorno ai 60 milioni. Il club campione d'Italia ha denaro da spendere, avendo nelle casse il tesoretto da 70 milioni incassato dalla cessione invernale di Kvaratskhelia, e quello atteso dalla cessione di Osimhen. Difficile, però, che la società di De Laurentiis metta sul tavolo davvero 60 milioni per Lookman (nella foto), che ha quattro anni in più di Kvara, e a ottobre compie 28 anni. Più probabile che possa arrivare una proposta con un conguaglio economico da 25 milioni e una contropartita tecnica, come Raspadori, più volte seguito dalla Dea, per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni.

