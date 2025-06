Asta di beneficenza con cena di gala al Circolo Artistico

Unisciti a noi per una serata indimenticabile all'insegna dell'arte, della solidarietà e dell'eleganza. L'asta di beneficenza con cena di gala al Circolo Artistico di Arezzo il 22 giugno 2025 sarà un’occasione unica per sostenere cause nobili, celebrando nel contempo i 450 anni dalla scomparsa di Giorgio Vasari. Un evento che unisce cultura, emozioni e generosità: non mancate!

Arezzo, 18 giugno 2025 – L’asta di beneficenza con cena di gala è prevista per il 22 giugno alle 18 al Circolo Artistico in collaborazione con Casa d’aste Guidoriccio. L’evento rappresenta una delle tappe più significative del percorso aretino di celebrazione dell’anniversario dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Questa ricorrenza vede ad Arezzo una serie di eventi organizzati dall’associazione culturale Paradise for Artists in collaborazione con Associazione Cultori d’Arti - Arezzo (fondata dagli antiquari Paola Cardelli e Pierluigi Massimo Puglisi), Quartiere di Porta del Foro, il Circolo Artistico, la Casa d’aste Guidoriccio, VI DA Studios, Villicana Gallery e con la partecipazione di tanti commercianti di via San Lorentino e via Cavour. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asta di beneficenza con cena di gala al Circolo Artistico

