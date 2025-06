Assuefatti ai crimini dell’umanità accettiamo il male senza fiatare.

Abbiamo imparato a tollerare il male, convinti che la guerra sia solo un affare lontano da noi. Ma il suo impatto si riverbera anche sulla nostra anima, trasformandoci in individui indifferenti e meno umani. È ora di riscoprire la vera empatia, superare il muro dell’indifferenza e riconoscere che il dolore altrui ci riguarda profondamente, perché la nostra umanità si definisce anche da come reagiamo alle sofferenze degli altri. Continua a leggere.

La guerra è brutta non soltanto per chi uccide e per quello che si distrugge ma pure per noi: ne siamo distanti ma ci rende peggiori. Perché proviamo compassione se muore un «nostro» altrimenti la cosa non ci riguarda. 🔗 Leggi su Laverita.info