Assenza di presidi per disabili gravissimi Azione all' Asp | Fatto grave si faccia chiarezza

L’episodio presso la sede Asp del Mandalari, in cui il segretario regionale del Pri Pietro Currò non è riuscito a ritirare un presidio sanitario fondamentale per un paziente disabile gravissimo, evidenzia una grave carenza che non può più essere ignorata. È ora di fare chiarezza e garantire un'assistenza dignitosa e tempestiva a tutte le persone più vulnerabili, perché nessuno deve rimanere senza supporto.

"L’episodio verificatosi presso la sede Asp del Mandalari, che ha visto il segretario regionale del Pri Pietro Currò impossibilitato a ritirare un presidio sanitario essenziale per un paziente disabile gravissimo, segnala una disfunzione non più tollerabile all’interno del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Assenza di presidi per disabili gravissimi, Azione all'Asp: "Fatto grave, si faccia chiarezza"

In questa notizia si parla di: assenza - presidi - disabili - gravissimi

Assenza di presidi per disabili gravissimi, Azione all'Asp: Fatto grave, si faccia chiarezza; Assenze per malattia e invalidità superiore al 67%. Trattenuta e visita fiscale; Partinico, carenza di medici al poliambulatorio “Casa Santa”: botta e risposta tra Cosentino ed Asp.

Disabili gravissimi. Il Pd contesta Bolognini. Ma l’assessore annuncia: “Martedì delibera in commissione” - Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità ... Secondo quotidianosanita.it

Fondo per i disabili gravissimi, Crocetta firma il decreto - coloro che sono in situazioni di disabilità più grave riceveranno per i prossimi tre mesi 5. Da quotidianosanita.it