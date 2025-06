Assemblea Ciip Trovata la quadra tra i tre sindaci | Perosa presidente

Dopo intense trattative, i tre sindaci di Ascoli, San Benedetto e Fermo hanno trovato l’accordo per presentare una lista unitaria all’assemblea della Ciip. Il 30 giugno, si procederà alla ratifica dell’elezione di Marco Perosa come nuovo presidente, con la partecipazione anche della presidente uscente Maddalena Ciancaleoni. Un passo fondamentale verso una gestione condivisa e coesa dei servizi idrici nella regione, che promette stabilità e collaborazione duratura.

Il 30 giugno l’assemblea della Ciip ratificherà l’elezione di Marco Perosa quale nuovo presidente della Ciip e la composizione del nuovo Cda del quale farà parte anche la presidente uscente Maddalena Ciancaleoni. Alla fine è stata trovata l’intesa fra i sindaci di Ascoli Marco Fioravanti, di San Benedetto Antonio Spazzafumo e di Fermo Paolo Calcinaro per una lista unica. D’altronde la strada non poteva essere che questa visto che nei giorni scorsi Spazzafumo e il sindaco di Porto San Giorgio Vesprini avevano annunciato di avere ormai la maggioranza qualificata per eleggere Perosa. "Si è lavorato, come di consueto, con spirito di collaborazione e con l’obiettivo primario di garantire una rappresentanza che tenesse conto delle esigenze e delle specificità di tutti i territori coinvolti, dal Piceno al Fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assemblea Ciip. Trovata la quadra tra i tre sindaci:. Perosa presidente

