Assegno unico 2025 | erogati 6,5 miliardi alle famiglie nei primi quattro mesi

L'assegno unico 2025 continua a mostrare la sua importanza, con oltre 65 miliardi di euro erogati alle famiglie nei primi quattro mesi. Questi fondi sostengono più di 6 milioni di nuclei e quasi 10 milioni di figli, confermando come il welfare familiare sia una priorità per il nostro Paese. L'importo medio per famiglia si configura come un sostegno concreto e persistente, contribuendo a migliorare la qualità della vita di milioni di italiani.

Nei primi quattro mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. E' quanto emerge dall'Osservatorio sull'Assegno unico e universale per i figli a carico. Sono 6.084.229 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l'assegno nel 2025, per un totale di 9.620.004 figli. L'importo medio per figlio a aprile 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 167 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assegno unico 2025: erogati 6,5 miliardi alle famiglie nei primi quattro mesi

In questa notizia si parla di: miliardi - assegno - unico - erogati

Assegno unico 2025: 4,8 miliardi erogati a oltre 5 milioni di famiglie italiane - Nel 2025, l'assegno unico ha rappresentato un importante sostegno per le famiglie italiane, con 48 miliardi di euro erogati a oltre 5 milioni di nuclei.

Assegno unico 2025: erogati 6,5 miliardi di euro alle famiglie italiane; Assegno Unico Universale, erogati 3,3 miliardi di euro nei primi due mesi del 2025; Assegno Unico, INPS: a gennaio erogati 1,6 miliardi.

Assegno unico 2025: erogati 6,5 miliardi alle famiglie nei primi quattro mesi - Nel 2025, 6 milioni di famiglie hanno ricevuto assegni per figli a carico, con un importo medio di 167 euro per figlio. Secondo quotidiano.net

Assegno unico 2025: erogati 6,5 miliardi di euro alle famiglie italiane - 229 famiglie hanno ricevuto assegni per 6,5 miliardi di euro, con un importo medio per figlio di 167 euro. Si legge su msn.com