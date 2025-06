Assegnazione provvisoria 2025 | chi ha superato l’anno di prova può farne richiesta?

Se sei un docente neoassunto e hai superato l’anno di prova nel 2024/25, puoi ancora presentare domanda di assegnazione provvisoria per il 2025. Questa opportunità rimane valida a condizione che il contratto e le deroghe previste siano rispettate, offrendo così la possibilità di scegliere la sede più adatta. La normativa definitiva sulla mobilità 2025/26 è in attesa di conferma ufficiale, ma le linee guida sono già chiare: scopri come cogliere questa occasione!

Il superamento dell’anno di prova nel 202425 non impedisce ai docenti neoassunti di partecipare alla mobilità annuale. Tuttavia, molto dipende dalla tipologia del contratto e dalle deroghe previste per l’assegnazione provvisoria. La normativa 202526 attende ancora conferma ufficiale, ma l’orientamento generale appare già delineato Posti disponibili e destinatari per l’assegnazione provvisoria Le assegnazioni provvisorie e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

