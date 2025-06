Asse Milano-Torino | intreccio tra Milan e Juventus per Leoni e Tomori

L’asse Milano-Torino si infittisce con un affascinante intreccio di mercato tra Milan e Juventus, coinvolgendo due protagonisti di rilievo: Giovanni Leoni e Fikayo Tomori. Mentre le trattative si svelano, il calcio italiano si prepara a un nuovo capitolo ricco di sorprese e colpi di scena. Restate sintonizzati, perché il futuro di questi talenti potrebbe cambiare le sorti delle rispettive squadre.

TuttoSport riporta un intreccio di mercato tra Milan e Juventus. I giocatori coinvolti nell'intreccio sono Giovanni Leoni e Fikayo Tomori.

