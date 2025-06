Assalto notturno al bancomat di Calitri | esplosi due ordigni danni per 30mila euro

Una notte di paura e danni a Calitri, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale con due ordigni artigianali, causando danni stimati in 30mila euro. L’attacco, avvenuto intorno alle 2:30 in piazza Salvatore Scoca, ha lasciato la comunità sotto shock. La scena si è conclusa con un crimine che solleva preoccupazioni sulla sicurezza locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire i responsabili e prevenire simili attacchi in futuro.

Calitri – Durante la notte, intorno alle 2:30, ignoti hanno fatto esplodere il dispositivo ATM dell'ufficio postale situato in piazza Salvatore Scoca, nel centro abitato di Calitri. L'attacco è stato messo a segno con l'utilizzo di due congegni esplosivi artigianali del tipo "marmotta"

In questa notizia si parla di: calitri - assalto - notturno - bancomat

