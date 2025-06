Assalto armato a Bagheria due uomini rapinano un ufficio postale | bottino da 300 euro

Un episodio di paura e tensione a Bagheria, dove due uomini armati hanno assaltato l’ufficio postale di via Costanza D'Altavilla, rapinando un bottino di appena 300 euro. In pochi minuti, hanno minacciato i presenti e scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un fatto che riaccende l’attenzione sul rischio sicurezza nelle nostre comunità, lasciando interrogativi sulla prevenzione e sulla fine di questa vicenda.

Sono entrati in un ufficio postale, hanno tirato fuori una pistola e in una manciata di minuti si sono fatti consegnare il bottino. Due uomini armati hanno fatto irruzione questa mattina nella sede di Poste italiane di via Costanza D'Altavilla, a Bagheria, dove sono riusciti a impossessarsi di.

