assalto al velo azione artistica e performance collettiva nel quartiere di borgo bello per il xx giugno

Il 20 giugno a Borgo Bello, un evento straordinario trasforma il quartiere in un palcoscenico di storia e creatività: "Assalto al velo". Questa azione artistica e performance collettiva di Acrylic Salsa, curata da Edicola 518, ci invita a rivivere il momento cruciale del massacro del 1859, attraverso un’esperienza coinvolgente che unisce arte, memoria e passione. Un’occasione unica per riscoprire il nostro passato, lasciando che le emozioni prendano vita...

