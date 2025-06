Aspettavo questo momento e la Rai me lo ha permesso ma pensi un po’… | la strana telefonata del signor Valerio che nel ’97 chiamò Pressing ‘gela’ lo studio de La Volta Buona

Aspettavo questo momento da tempo, e la Rai me l’ha concesso: un finale inaspettato per “La Volta Buona”. Caterina Balivo si prepara a giocare, quando una telefonata improvvisa cambia tutto. Uno spettatore, Valerio di Piacenza, interrompe il programma con un messaggio che lascia tutti senza parole. Ma cosa si nasconde dietro questa chiamata? Scopriamo insieme un intreccio che mette in discussione ogni aspettativa, rivelando come l’imprevedibile possa cambiare le regole del gioco.

Un finale inatteso per “ La Volta Buona “. Caterina Balivo si prepara per il gioco a casa, ma a sorpresa arriva la telefonata di uno spettatore che si rifiuta di giocare e vuole lanciare un messaggio: “State parlando con Valerio e chiamo da Piacenza. Un momento, chiedo scusa. Voglia scusarmi. Colgo l’occasione de La volta buona, aspettavo questo momento e la Rai me l’ha permesso, ma pensi un po’. È un po’ machiavellico tutto quello che potrebbe apparire che dico, ma c’è gente che ha fame e ha sete. Le cucurbitacee al Governo possono dare acqua. I bambini no, si dissetano con le lacrime delle madri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

