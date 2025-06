Asllani a Sportitalia | Ci tenevamo a partire con 3 punti c’è un po’ di stanchezza mentale Ecco cosa ci chiede Chivu di diverso

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, analizza il pareggio contro Monterrey al Mondiale per Club, sottolineando sia gli aspetti positivi che le aree di miglioramento. Con un occhio alla stanchezza mentale e alle sfide future, Asllani condivide le sue impressioni e le richieste di Chivu: un mix di determinazione e desiderio di crescita che ci spinge a non arrenderci, ma a migliorare subito. Perché il cammino nerazzurro non si ferma qui.

Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Monterrey al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine di Monterrey Inter, esordio al Mondiale per Club per i nerazzurri, Kristjan Asllani ha parlato così. COSA E’ ANDATO STORTO? – « Ci sono state cose molto positive, purtroppo abbiamo subito gol su un calcio piazzato, sicuramente dobbiamo migliorare. Purtroppo non è arrivato il risultato, ci tenevamo tantissimo a partire con 3 punti, ora pensiamo alla prossima ». COSA CAMBIA CON CHIVU? – « Non c’è molta differenza rispetto a prima, il mister ha scelto lo stesso modulo degli ultimi 4 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani a Sportitalia: «Ci tenevamo a partire con 3 punti, c’è un po’ di stanchezza mentale. Ecco cosa ci chiede Chivu di diverso»

In questa notizia si parla di: asllani - sportitalia - tenevamo - partire

Asllani: “Ecco cosa ci chiede Chivu di diverso! C’è un po’ di stanchezza mentale”.

Asllani: “Ecco cosa ci chiede Chivu di diverso! C’è un po’ di stanchezza mentale” - Anche Kristjan Asllani ha parlato dopo il pareggio dell’Inter per 1- fcinter1908.it scrive

Asllani a SI : "Stanchezza più mentale che fisica, ma tante cose positive. E sul modulo..." - "Ci sono state cose molto positive, purtroppo abbiamo preso gol su piazzato. Lo riporta msn.com