Asfalto si sgretola sulla Statale delle Puglie | paura nella notte

Nella notte, la Statale delle Puglie si è trasformata in un incubo per gli automobilisti: a causa delle intense piogge, un tratto di asfalto si è sgretolato, creando panico e disagi. Fortunatamente, i carabinieri e i tecnici sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area. La circolazione, temporaneamente regolata a senso unico alternato, tornerà alla normalità grazie ai lavori di ripristino già avviati dall’ANAS. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera nei pressi della località Calore a Mirabella Eclano, personale della Compagnia Carabinieri è intervenuto lungo la strada statale 90 delle Puglie dove, a causa delle forti piogge, una porzione dell'asfalto si è sgretolata, rialzandosi in alcuni punti. Area messa in sicurezza. La circolazione è ripresa regolarmente a senso unico alternato. Il manto stradale sarà ripristinato da personale ANAS, già interessato.

In questa notizia si parla di: asfalto - statale - puglie - sgretola

